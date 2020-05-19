中職比賽用球恢復係數引發爭議，兩度檢測均未符106年1月10日「球團代表會議」所訂標準，超乎全體從業人員的共識，中職球員工會建議，聯盟應正視此案造成的傷害，進行全面檢討、懲處與改善。

中職球員工會今（19）日發出一篇措詞強烈的聲明，指責中職「因為管理失序和制度闕漏，讓投手蒙受傷害，也讓野手成績被打上問號，就是中職聯盟想要呈現的數據紀錄嗎」？

工會質疑，聯盟要進步，豈能僅憑看似打抱不平的搪塞一句「對球員不公平」？因為忽視專業、沒有經營策略、執行力粗糙、故步自封，才是真的「對球員不公平」！

工會認為，比賽用球把關出包，加上制度不透明、四隊對戰組合頻繁及養成規劃粗糙導致裁判勞動條件惡化」的連鎖效應，造成比賽品質下降、內容失控，讓球員與裁判無所適從。

對於未來的改革，工會建請球團追求進步價值、深思變革之道，在既有架構與檢測標準已不知能否採信的此時，儘速參考先進職棒國家或WBSC的檢核基準，制定制度與標準且「每年定期公開實行」，重建比賽公信力。

(中時 )