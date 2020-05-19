七彩吊橋雲霧升騰，景觀更顯秀麗。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋已經完工，但因疫情延遲啟用，居民希望在落實完善旅遊服務設施前提下，期待早日開園，帶動商機與繁榮；縣長林明溱19日與部落10人決策小組成員座談，達成尊重部落決定、縣府全力配合，促成早日開放的共識。

林明溱與縣府原民局長史強、信義鄉長全志堅、縣議員全文才及雙龍村長全得民、社區發展協會理事長全美珍等人，就近在雙龍派出所座談，聽取地方人士建言。

全志堅說，村民很珍惜七彩吊橋的觀光資源，期待能把接駁停車及觀光導覽等系統都做到完善，這些都需要縣府更協助；而文化傳承部分，希望能配合七彩吊橋闢設一處布農文化展演場，讓布農歲時祭儀、八部合音等獨特文化，成為雙龍、地利、人和、與潭南4村部落的文化觀光資源，吸引遊客探訪和體驗。

全美珍指出，七彩吊橋原訂4月1日開放，受疫情影響，經村民投票決定暫緩，最終決定何時開放，將由部落10人決策小組共同商議；她站在部落村民立場，對於吊橋開放樂觀其成，很多村民看到吊橋蓋好雖還沒開放，每天卻是人潮不輟，如果能開放，相信大家都能增加許多觀光客消費的的收入，但村民還是希望部落景致能和布農傳統文化結合，可長可久的繁榮發展。

林明溱表示，七彩吊橋已經「未演先轟動」，何時開放，他尊重部落的最後決定；至於部落族人對於布農文化展演場及相關旅遊服務配套等訴求，他已責成原民局及觀光局積極推動，展演場將由縣府補助經費委由鄉公所依照部落族人的需要執行，並與部落10人決策小組就開放細節進一步研商。

(中時 )