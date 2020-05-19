世界衛生大會 (WHA)18日登場，已經有超過123 個國連署澳洲提案，要求WHA針對新冠肺炎疫情源頭進行獨立調查，被視為將矛頭針對大陸，北京當局疑似對此展開報復，對澳洲進口大麥加徵關稅反傾銷補貼稅、稅率高達73.6%，反補貼稅率6.9%，為期5年。

澳洲每年出口至大陸市場的大麥占該國大麥出口量一半以上，對此，北京當局在去年也曾用過類似手段對付過加拿大。

華為首席財務長孟晚舟在2018年12月初，遭到加拿大政府依違反美國伊朗禁令逮捕，隨後就展開一連串由美國政府帶頭封殺華為事件，這事件也導致北京與加拿大的外交關係降至冰點，連帶影響加拿大最重要農產品―油菜籽出口受到限制，2018年數據揭露，加拿大出口至大陸21億美元油菜籽，為了返至加拿大在華為事件上協助美方，大陸甚至對加拿大油菜籽一度暫停進口。

此外，陸美貿易戰去年5月升溫之際，稀土也成為戰略資源爭奪，當時澳洲稀土供應商Lynas宣布，與美國廠商簽署合作備忘錄(MOU)，協助填上美國稀土供應鏈關鍵缺口。

稀土廣泛運用於農、工、消費、軍事等行業，是用來生產半導體產業關鍵原料，大陸為全球最大稀土供應國，日本則是擁有全球最先進的半導體製造供應鏈，北京當局與日本於2010年，曾為了釣魚台列嶼的主權爭議，大陸斷絕供應日本稀土來源，衝擊日本科技產業，最終在雙方談和後恢復供應。

(中時電子報)