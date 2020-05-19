梅雨季來襲，各地均有大雨或豪雨，路面濕滑、視線不佳影響行車安全，台中市警局交通警察大隊統計台中連下3天雨，車輛自撞自摔交通事故比晴天時增加14.3％，警方分析其中機車多為失控打滑自撞，而汽車則多為視線不佳、未保持安全距離肇禍，呼籲機車族行車前檢查輪胎並減速慢行，而汽車駕駛應確實開亮頭燈，並與前車保持足夠安全距離。

台中市交通大隊統計5月16至18日梅雨期間車輛自撞(摔)交通事故共發生24件，較前一週晴天期間增加3件，約增加14.3％；交通警察大隊大隊長林沐弘表示，近日陰雨綿綿，天雨路滑，機車族遇標線、水溝蓋、積水處易失控打滑，應減速慢行，也提醒民眾在行車前應檢查輪胎，避免雨天因胎紋深度不足，不及排水影響煞車效能，進而失控自撞(摔)。

另，分析開車旅雨天期間交通事故肇事原因，以未注意車前狀態最多，未依規定讓車次之，與晴天期間大體相同，雨天視線不佳，也呼籲民眾開車時應確實開亮頭燈，並與前車保持足夠安全距離，轉彎時提前打方向燈，並確實查看後方來車，確保行車安全，以避免交通事故發生。

(中時 )