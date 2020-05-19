針對「首都減壓」，台灣基進立委陳柏惟今天表示，2017年準副總統賴清德曾拋出，台北首都要減壓，立法院、行政院應遷都台中，因此提案建請行政院提出立法院中遷的可行性評估方案，不過，民進黨立委吳琪銘等人則認為，考量大部分政府機關集中在北部，加上台北看守所未來將釋出土地，可為選項之一。

立法院下午處理臨時提案時，民進黨立委吳琪銘等12人提案，鑑於立法院為中央政府五院之一，代表國家的立法門面，也彰顯台灣民主法治成就及精神之所在，現有願址腹地近1.95公頃，前身為「台北州立第二高等女學校」舊校舍，被許多文史工作者呼籲列為古蹟。

吳琪銘說，由於原始設計空間規劃是學校而非國會機關用地，院區狹小且部分建築老舊，維護耗費不訾，無法滿足國會議事運作需求。

吳琪銘指出，考量國家大部分政府機關集中在北部，加上未來土城司法園區遷建後，台北看守所現址將釋出9.4公頃土地，可為選擇方案之一，建請立法院籌組「立法院遷院規劃小組」，廣納各種方案，負責評選新址、編列預算、建築規劃、監督遷建。

不過，台灣基進立委陳柏惟、民進黨台中市立委張廖萬堅、莊競程等13人則提案認為，基於平衡我國區毓發展，推動首都減壓，讓台中發展為台灣政治要角，其中成功嶺、霧峰分別發展為國會山莊、民主觀光重鎮，建請行政院提出立法院中遷的可行性評估方案，包括評選、規劃、預算等。

經在場委員無異議，主持會議的立法院副院長蔡其昌裁示，吳琪銘等人提案交由立法院總務處研處，陳柏惟等人提案則函請行政院研處。

(中時 )