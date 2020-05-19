民視歌仔戲電視劇《孟婆客棧》近期公佈第一單元「山伯英台」，男、女主角分別由施易男及李千那飾演。首次合作，李千那爆料自己和施易男超級不合，拍攝時總是互相傷害，記得一場梁祝的擁抱戲，在鏡頭看不到的地方，施易男竟然調皮的搔癢李千那，讓李千那哭笑不得。

民視歌仔戲電視劇《孟婆客棧》第一單元「山伯英台」，男、女主角分別由施易男及李千那飾演。（民視提供）

劇中描述冥界居民梁山伯接到轉生通知單，七日後必須喝孟婆湯投胎。在分別前，祝英台希望與梁山伯舉辦一場盛大婚禮。兩人在片場互動逗趣，施易男爆料對方超愛比較誰可以早點收工，但往往都是李千那落後，因為她那華麗的頭套拆卸需要較多的時間，一來一往的鬥嘴也讓旁人捧腹大笑，宛如歡喜冤家。

李千那的爸爸經營歌舞團，奶奶則是歌仔戲演員，所以對歌仔戲不陌生。（民視提供）

李千那的爸爸經營歌舞團，奶奶則是歌仔戲演員，所以對歌仔戲不陌生。接到《孟婆客棧》的通告時她不免感傷，因爲奶奶去年過世，遺憾無法讓她看到自己的演出；又覺得冥冥之中好像有個緣分，讓自己接觸到這樣的角色。撇除一開始的感傷，從讀本到定裝都讓李千那非常興奮，接觸到奶奶以前工作的環境，讓她湧起一股使命感，認為戲曲必須傳承下去，台灣的傳統文化非常美，接演這齣戲格外有意義。

施易男接演《孟婆客棧》，希望能把媽媽小明明對歌仔戲的愛延續下去。（民視提供）

飾演梁山伯的施易男表示，希望能把媽媽小明明對歌仔戲的愛延續下去。歌仔戲國寶小明明生前是紅極一時的戲曲演員，被譽為歌仔戲四大小生，封箱後都在傳承教學生，施易男覺得，傳統文化的保存和傳承非常不容易也很重要。這一齣《孟婆客棧》十分特別，跳脫許多傳統戲曲的限制和觀念，讓歌仔戲走出新的方向，充滿挑戰。

(中時 )