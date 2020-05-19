LINE，公佈2020 LINE Family Club成員名單，台新銀行因「台新銀行」與「Richart年輕人的銀行」兩個Line官方帳號的傑出表現與經營創意，在金融業四十多個官方帳號中脫穎而出，唯一獲頒首屆「LINE Family Club -The Best Brand」大獎。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，為歡慶榮獲「LINE Family Club -The Best Brand」殊榮，特別推出《集合啦!台新好友會》活動，即日起至5月底前，民眾首次在台新銀行LINE官方帳號完成個人化服務綁定，前1萬名可獲得10點LINE POINTS；前3萬名體驗指定個人化服務，再送2點LINE POINTS，並可體驗LINE POINTS直接發送到LINE錢包的便利。

包國儀表示，「台新銀行」Line官方帳號善於透過問卷、用戶訪談及封測模式持續蒐集使用者聲音，從民眾需求出發，打造出多元、創新且受歡迎的個人化服務，成為民眾24小時的金融小秘書，深受民眾喜愛，例如有外幣需求的上班族，最常使用「外幣到價通知功能」，民眾只要設定好貨幣幣別及匯率，當匯率波動達到目標價位時會透過LINE立即提醒，不用擔心錯過最佳的購買時機點。

而「Richart年輕人的銀行」官方帳號，則靈活結合時事脈動，運用輕鬆活潑方式提供金融產品服務介紹，成功與年輕世代對話，便利的智能客服「Richart小幫手」，即時解答民眾提問，省去撥打客服電話的時間，體現Richart「簡單、方便、透明、懂你」的核心價值。此外，Richart可愛的小白狗形象更是深受民眾喜愛，可愛又結合鄉民時事梗的LINE貼圖，自2016年起迄今已累積一億兩千多萬次的使用次數，成功陪伴了民眾生活的每一刻。

包國儀強調，台新銀行能獲得這份肯定，源自於每位同仁都已將「創新」與「洞察使用者需求」的觀念深內化成為基因。例如，同仁於觀察到民眾收到活動回饋的LINE POINTS，還須自行輸入序號儲值很不方便後，團隊立即著手修正改善，透過API串連方式，將LINE POINTS直接發送，讓回饋更直接。

另外，特別值得一提，台新銀行首創的信用卡紅利點數兌換LINE POINTS功能，民眾只需在台新銀行LINE官方帳號操作，就可輕鬆將刷卡消費累積的紅利點數換成LINE POINTS購買貼圖、折抵消費，也能透過此項功能連結台新銀行與LINE的點數生態圈，讓點數發揮一加一大於二的綜效。

(中時 )