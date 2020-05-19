新冠肺炎疫情持續在各地延燒，鑒於台灣防疫有成，全球15個國家陸續跳出來呼籲讓台灣加入世界衛生大會（WHA），本屆WHA會議於18日晚間正式舉行，不過我國仍被拒於門外。對此，資深媒體人趙少康忍不住痛批，美國吃盡台灣豆腐，卻連帶頭提案讓我國加入WHO都不敢，根本是空口說白話。

趙少康在《YAHOO TV》網路節目《鄉民來衝康》中提出質疑，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）先前曾公開呼籲世界各國，共同支持臺灣以觀察員身分參加WHA，以及其他聯合國相關場域，並要求世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞發揮職權，邀請台灣出席本屆的WHA會議。

美國國務卿龐培歐呼籲，世界各國支持臺灣參與WHA。（圖／截取自美國國務院臉書專頁）

美國近來動作頻頻，總統川普還曾放話不再捐錢給WHO，以追究其在疫情上的失責，表現得如此高調，不斷加強台美友好關係。在這疫情關鍵時刻，對台灣來說是很重要的試金石，不過趙少康怒批，美國連幫我國提案都不敢，到現在還是只能靠著友邦提案，「友邦都是小朋友！友邦提什麼？」

趙少康直言，當然應該要由美國主動提案，這一切才有指標意義，不過對方吃盡我國豆腐後卻毫無動作，「那美國能幫台灣做什麼？」、「我們還要靠美國獨立、打老共嗎？」趙少康認為美方完全是在空口說白話，「把我們的興趣撩起來，最後一場空跌落谷底」，痛批實在是太可惡。

美國總統川普槓上WHO秘書長譚德塞。（圖／達志／路透社）

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(中時電子報)