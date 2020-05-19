玉山銀行推出「基金e指選」大數據找基金服務，為國內首家銀行運用大數據、演算法等新興技術自建基金理財認知偏好模型。顧客透過手機登入行動銀行即可快速找到合適的5檔國內外基金，隨時隨地享有便捷的理財服務。玉山銀行「基金e指選」服務上線兩個月以來，每月瀏覽人次破萬，廣受好評，尤以25-35歲的女性居多。

「基金e指選」應用運算系統從各項變數中進行分析，同時挖掘變數之間關聯性的特性，綜合評估每一檔基金的屬性與特色，分析每一檔基金的相似度與關聯性，再根據顧客的風險承受等級評估、交易紀錄或其他資訊等歸納出顧客的理財習性，找出適合顧客的基金標的。而玉山銀行應用演算法技術建立的基金理財認知偏好模型，更是結合大數據分析及市場專家觀點，讓分析結果更貼近真實需求，因此能在眾多基金當中挑選出顧客喜好程度較高的基金。

「基金e指選」聚焦顧客體驗與便利性，最快10秒就可以找出適合自己的5檔國內外基金，提供想要輕鬆掌握理財自主權的網路客群簡便的數位金融服務。顧客使用手機即可3個步驟帶出個人的基金清單，快速瀏覽手續費率、報酬率等投資人關注的資訊。

「基金e指選」還提供類似購物車的服務可暫存基金資訊，當顧客看到喜愛的基金，尚需要評估考慮時，可以直接點選「加入觀察」功能，系統即自動將該筆基金加入玉山行動銀行觀察清單中，方便顧客隨時查詢及下單。「基金e指選」從減法的思維出發，減少資訊查找時間，讓顧客輕鬆管理有形的財富，將更多時間花在經營家人、朋友、健康、知識等無價財富。

(中時 )