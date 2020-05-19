羅智強。（黃福其攝）

台北市錢櫃KTV林森店大火，釀6死48傷悲劇，兩位罹難者錢櫃員工林子晨及周雨喬昨天出殯，不過錢櫃董事長練台生並未現身。國民黨革實院長羅智強今天在臉書發文，直指「練台生，你不敢面對林子晨嗎？」

羅智強說，林子晨，一位在錢櫃服務16年的員工，失火時，是現場唯一的正職人職。林子晨在熟悉的工作場所，如果只顧自己逃生，誰可以逃得比他快？林子晨不幸罹難，唯一的可能，就是他把錢櫃的責任，視為自己的責任，他認為要每一位消費者，都安全逃生之後，自己才有資格離開。

他說，這樣一位員工，林子晨不僅是錢櫃之光，也象徵著台灣人的盡忠職守，但我們沒想到的是，林子晨告別式那一天，錢櫃的董事長練台生，居然沒有出席。「練台生，你憑什麼不出席，你是忙著其他賺錢的生意，還是林子晨『太小咖』，不值得你董事長大駕光臨？」

羅智強在臉書貼出林子晨遺孀寫給練台生的信，他說，林的遺孀很遺憾，無法親自把交到練的手中。請大家分享，讓「練董」也能看見吧！

據悉，林子晨遺孀寫了2封信，第一封寫給丈夫，「自從你離去之後，我的生活變得無所適從，因為我太依賴你了。」、「想你在時，我可以跟你肆無忌憚的撒嬌，老公，我好想你。」給丈夫的信中滿是思念與不捨，更多是永遠撫不平的傷痛。

寫給練台生的信裡雖無惡言，但以「奪走了我的摯愛，更奪走了稚子的父愛，再也回不去那個曾經完整的家，我心中之痛如刀絞，難以言表。」表達對練台生的不諒解。

(中時 )