高雄市民進黨議員、正在參選高市黨部主委的高閔琳19日下午與同黨議員聯合質詢市長韓國瑜，細數市民要罷免韓國瑜「五大罪狀」，逼問韓國瑜要不要收回太平島挖石油政見，更嗆韓答非所問；韓國瑜事後表示，對於這種質詢方式感到遺憾，議員扭曲、抹黑，只要政治鬥爭，不給他解釋機會，韓並暗示「這個跟高雄市黨部主委選舉有沒有關係？」

民進黨議員高閔琳、簡煥宗、何權峰、邱俊憲、康裕成5人聯合質詢市長韓國瑜，質詢主力高閔琳火力全開，先要韓國瑜起立、自答「為何高雄人會罷免你」。但韓國瑜說沒兩句、解釋內容不符高閔琳期待便被打斷，隨即坐下。高閔琳也要求韓解釋太平島挖石油政見為何不承認，韓強調確實從來沒說過，兩人對話再度陷入僵局。

高閔琳接著陳述韓國瑜被罷免的5大理由，從政見跳票到參選總統，連拍賀年影片都把西班牙文發音弄錯，害高雄人很丟臉。

韓國瑜想要詳細說明，高閔琳卻直斥他答非所問，痛批韓也當過立委，應該明白民主政治官員有義務回答民代問題。

輪到國民黨議員鄭安秝質詢時，韓國瑜才有機會完整解答，他說，從未將「太平島挖石油」列入政見，當初的說法是，中油到當地探勘過石油含量，在中央願意、鄰近國家同意的兩大前題下，可考慮在太平島開挖石油，且太平島隸屬高雄市，希望屆時若中央決定開採石油，不要忘了讓高雄分一杯羹，可解決高雄財政問題。

他話鋒一轉，表示對先前民進黨議員的質詢非常遺憾，之前民進黨再三要求議會開議，理由都是「有迫切需要質詢市政」，但他今天來了，沒想到議員還是完全不談市政，完全用抹黑、扭曲的方式質詢，不問市政，只有繼續政治鬥爭，「面子裡子都要」、「這個跟高雄市黨部主委選舉有沒有關係？我們可以看得出來！」

(中時 )