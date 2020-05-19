塔塔加垃圾減量以0為目標，舊式子車6／1移除。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉山塔塔加遊憩區風光明媚，美麗山容需要大家共同維護。（廖志晃攝）

玉山國家公園塔塔加遊憩區，每年有近70萬人次遊客造訪，享受自然野趣，也製造不少垃圾！為維護高山敏感生態環境，玉管處推動垃圾減量，從今年6月1日起，將採行新型環保電動壓縮垃圾車，同時移除舊式垃圾子車，希望達成零垃圾目標。

玉管處表示，許多租賃遊覽車在塔塔加遊憩區，將整箱未分類的垃圾丟入垃圾子車或任意棄置，餿水流出，造成環境髒亂。而且，垃圾對生態環境也造成危害，黃喉貂、黃鼠狼、台灣獼猴等野生動物聚集翻垃圾，將造成動物習性改變，影響個體健康！

玉管處在塔塔加遊憩區，每年清運的垃圾約40公噸，還得清運到27公里外的阿里山垃圾轉運站，然後再送到山下的嘉義鹿草焚化；除了逐年遞增的垃圾處理費用、增加清運車次，也增加二氧化碳排放量。另外，利樂包、便當盒、塑膠內盒等在山下可回收的類別，山上並不能回收，僅能以一般垃圾處理，也形成資源浪費。

玉管處表示，塔塔加垃圾子車內，很大比例是遊客於上山途中產生的垃圾，隨車帶下山並不困難。6月1日起，將移除上東埔及塔塔加停車場兩處舊式垃圾子車，步道遊憩垃圾收集點，改到排雲登山服務中心旁並縮小容量，屆時，除安排工作人員及志工在停車場及廁所周遭向遊客（團客、散客）宣導外，如有發現遊客亂丟垃圾行為，將依國家公園法規定取締開罰，請遊客配合「愛山、淨（敬）山，垃圾隨手帶下山！」

(中時 )