北市工地發生意外 工人摔落B5命危 18:092020/05/19 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市羅斯福路工地下午發生工人摔落意外。（圖取自google MAP） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1名50歲工人下午4時30分在羅斯福路3段某建案施工時，不知何故從地下B2摔落至B5，整個人重傷昏迷，沒有呼吸跡象，目前仍在台大醫院搶救中，詳細原因正由警方及勞檢處調查中。 (中時 ) #工人 #建案 #大醫院 #呼吸 #台大醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 北台Q1銷售中預售案 季減3.5％ 04:102020/05/15 財經要聞 吉美建設 年度大建案開工 04:102020/05/15 投資理財 輔大醫院發表智慧防疫病房 陳時中：讓世界看到台灣 17:422020/05/15 生活 尚志助攻 大同首季EPS 0.15元 04:102020/05/16 證券．權證 不舉、鬼壓床竟和睡眠有關 醫點真正問題 22:592020/05/17 生活 衝業績 高雄建商 預售、成屋齊發 04:102020/05/18 證券．權證 地方大姊傻眼！付百萬買預售屋32樓 房子只蓋到29樓 11:002020/05/18 社會 四大建案進場 高雄4月開工逾200億創同期單月新高 17:562020/05/18 財經 四大建案進場 高雄4月開工逾200億 04:102020/05/19 產業．科技 男罹呼吸中止夜難眠矯正牙套解煩惱 17:032020/05/19 生活 社會熱門新聞 花蓮男違反居家檢疫挨罰10萬未繳 千萬別墅遭查封 - 社會 離譜！大伯睡2嫂姦情曝光 公婆竟要大嫂成全 - 社會 人妻硬碟見女研究生「黑森林」照 大義滅親報警逮狼夫 - 社會 批前長榮空姐郭芷嫣「垃圾台女」 網友在PTT公開道歉了… - 社會 喝茫慘成綠帽男！醒來見心碎一幕…女友全裸激戰2哥們 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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