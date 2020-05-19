1名50歲工人下午4時30分在羅斯福路3段某建案施工時，不知何故從地下B2摔落至B5，整個人重傷昏迷，沒有呼吸跡象，目前仍在台大醫院搶救中，詳細原因正由警方及勞檢處調查中。

(中時 )

#工人 #建案 #大醫院 #呼吸 #台大醫院