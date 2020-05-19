論語說到：「工欲善其事，必先利其器。」因新冠肺炎(COVID-19)疫情，在全球吹起一股在家工作(Work from home, WFM)潮流，不少人在家工作時間瞬間拉長，肯定會讓你對於家裡的辦公桌椅是否舒適更有感。羅技與美國人體工學Herman Miller合作，為台灣消費者帶來符合人體工學設計的辦公環境，體驗過後絕對讓你回不去！

想要提升工作效率，可能有不少人都會想到，得先幫自己的電腦、滑鼠，或是鍵盤升級。不過，事實上辦公桌椅也是一大關鍵。若是辦公桌子太低、椅子不夠舒適，很容易造成姿勢不良，輕則影響效率，重則可能影響健康。如果你也期待有更好的(在家)辦公環境，Herman Miller人體工學桌椅絕對能讓你體驗彷彿高階經理人的優越感受。

本次體驗產品包含Herman Miller MADESK-升降桌2.0、Mirra2 基本款椅子以及Lima螢幕單臂。先來談談MADESK升降桌2.0。這一款桌子雖然註明需要協助組裝，但是自己來的話，事實上難度也不高。MADESK升降桌2.0可記憶三組慣用高度(固定好高度時，輕按S鍵再按1/2/3任一按鍵即可記憶。下一次要調整高度，長按1/2/3其一按鍵，就可調整至記憶的高度)。平時耗電僅0.1W/時，專利三層式升降系統能讓桌面以每秒3公分快速升降，且仍能保持平穩不會晃動，不用擔心如果桌上擺放了飲料杯。讓你坐累了隨時可以站起來，更有精神！站得腳有點酸，就可輕鬆降低桌子高度。且如果家中有不同的使用者，MADESK-升降桌2.0也能符合多人需求，有一台在家，超值絕對。

Herman Miller MADESK-升降桌2.0、Mirra2 基本款椅子。(黃慧雯攝)

MADESK升降桌記憶高度的按鍵。(黃慧雯攝)MADESK升降桌記憶高度的按鍵。(黃慧雯攝)

MADESK升降桌是採用三段式向上升起的設計，升高或降低的音量不高，且桌面能保持穩定。(黃慧雯攝)

搭配Mirra2 基本款椅子，不僅環保塑料椅背透氣，椅背網墊深度(躺下去的時候類似避震的彈性程度)、把手高度，還有椅子高度等，都可以輕鬆調整(把手靠墊也可左右轉動)。不僅學習使用的歷程很短很簡單，Mirra 2的兩種靠背選項，都提供被動式PostureFit骶骨支撐，在你就坐時能夠讓脊椎保持正確的健康曲線，久坐也不會腰酸背痛，一坐上就讓人離不開，使人極想擁有。而Lima螢幕單臂，則是可以搭配適用的螢幕或是AIO主機使用，讓你更節省桌面空間。

Mirra2 基本款椅子把手高度可調整。(黃慧雯攝)

Mirra2 基本款椅子椅背彈性也可調整。(黃慧雯攝)

Lima螢幕單臂有搭配配件，所在可適用的螢幕後方，即可讓螢幕不佔據珍貴辦公桌面，放大工作效率。(黃慧雯攝)

對照本次體驗Herman Miller MADESK-升降桌2.0、Mirra2 基本款椅子以及Lima螢幕單臂，以及辦公室桌椅的經驗。Mirra2 基本款椅子確實在人體工學上的表現更為出色，能讓背部完整服貼，椅背也有彈性能夠緩衝坐著時的小幅度晃動，累了還有把手可以撐手。升降桌就更不用說，一般辦公室多是與人共用大型辦公桌，不具備升降的機能，也無法在需要時升起，以不同的姿勢來工作。體驗過後，真的讓人很想立刻升級，體驗不會給身體帶來負擔的辦公設備啊。

(科技)