埔里鎮長廖志城關懷弱勢，鼓勵青年圓夢。（埔里鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮長廖志城上任後，結合林進財基金會等公益團體，開辦弱勢家庭青年起飛助學圓夢計畫，提供經濟有困難的埔里子弟生活及學費助學金，讓學子可以安心求學，培養將來就業的競爭力，進而改善家庭生計，貢獻所學回饋社會。

埔里鎮青年起飛助學圓夢計畫，19日頒發助學金，埔里鎮長廖志城表示，青年是國家的希望，因此，公所結合民間資源，為有需求的青年朋友提供必要支援，協助學子圓夢。

廖志城指出，助學金分為學費助學金及生活助學金，學費助學金依學生就讀學校公、私立及家庭年所得差異，提供5000元至30000元不等的助學金，減輕學生家庭學雜費負擔；生活助學金則提供到外地就學的弱勢學生，每月生活所需費用，並考量就學地區消費條件，提供每人每月2000元至4000元的生活助學金，1次發給4個月為限。

這學期，申請圓夢計畫的埔里鎮籍大專生，經審查後均獲得學費助學金補助，並考量就學地區消費條件，核發生活助學金。

廖志城上任後，除了運用公所有限的預算，創造為民服務的最大質量，並積極尋求民間組織挹注資源，在埔里鎮公所3樓開設實體食物銀行救助邊緣戶；現在又正式開辦「埔里鎮弱勢戶家庭青年起飛助學圓夢計畫」，希望讓弱勢家庭獲得物資與經濟實質的幫助，度過難關進而脫離弱勢，迎向美好的未來。

(中時 )