成功大學Maker Factory創客工廠以3D列印製作「口罩減壓墊」。（成功大學提供／曹婷婷台南傳真）

成功大學Maker Factory創客工廠以3D列印技術製作「口罩減壓墊」，一天約可生產150片口罩減壓墊，3月起投入生產，短短4天全台就有100多家醫療單位登記，甚至還有收到從新加坡填寫來的表單，目前已將近1500片減壓墊分送至全台近40家醫院，為長時間配戴口罩醫護人員減緩因壓力造成的耳朵不適，深獲好評。

成大創客工廠也免費開放3D列印原始碼在成大Maker Factory創客工廠的官方網站提供各地創客工廠下載，號召大家一同加入3D印製行列，協助醫療人員度過艱辛時刻。口罩減壓墊提供給高雄醫學院、阮綜合醫院與高雄市衛生局等，很獲醫護人員好評。對於口罩減壓墊的成功，成大Maker Factory創客工廠執行長林天柱又驚又喜，驚的是做出來的東西大受好評，喜的是能對防疫有所貢獻。

雖然疫情緩和，不過，口罩減壓墊對於需要長期配戴口罩的醫護人員來說，仍是一件非常有用的物品。為克服產量和成本的問題，林天柱正規畫未來要開模製作，目前正和製模廠商討論製作素材和脫模可能會發生的問題，同時也在做口罩減壓墊最後的改良與調整。

林天柱說，國外也有口罩減壓墊這個概念，透過蒐集這些設計草稿加以改良，不到1周製做第一版口罩減壓墊，也希望更多創客一起來腦力激盪，讓口罩減壓墊不斷被改進，並且能被大量印製生產，為站在第一線面對病毒的醫療人員盡心力。

從醫療防護面罩到酒精自動噴霧罐，疫情嚴峻期間，成大Maker Factory創客工廠希望能為防疫盡些許心力，考量機台印製所需時間及急迫性，決定優先製作口罩減壓墊。

創客工廠使用PLA熱塑性材料，讓成品可以浸泡在60度以上的熱水中被自由塑形，使口罩減壓墊更加貼合使用者頭型。林天柱指出，口罩減壓墊在３D列印技術無虞，但如何增進速度有待克服，一台機台一次可列印3個口罩減壓墊，但需耗費2個半小時。

每一版口罩減壓墊製作出來後都會先給醫護人員試用，再從醫護人員給的回饋做改良，目前口罩減壓墊已修改過4、5個版本，後續如何減少製作時間又能達到舒適設計，是最費心之處，鑒於口罩減壓墊片需求仍搶手，成大也歡迎全台創客一起加入製作行列。

(中時 )