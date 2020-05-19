魯冰花 Dull Ice Flower (1989)主題曲

已故作家鍾肇政最為人所知的長篇小說《魯冰花》，曾被改編成電影，其中的同名主題曲更是民眾朗朗上口的歌曲，金曲獎作曲家李哲藝表示，這首歌之所以動人，「關鍵在於返樸歸真，並且忠實呈現劇中人、以及那一代人的情感。」

李哲藝表示，電影情節已夠動人，加上主題曲很有層次和鋪陳，其中一段如同兒歌的段落，更是畫龍點睛，「歌詞提到：天上的星星不說話，地上的娃娃想媽媽，天上的眼睛眨呀眨，媽媽的心呀魯冰花。這段準確呈現孩子思念媽媽的心情，那種天真無邪的純真感，藏在歌曲裡面，對比性很大，能帶出人的情感，讓感染力變得很強。」

台北流行音樂中心執行長彭季康表示，「魯冰花」就是「路邊花」的意思，「整部電影反映1989年台灣社會氣氛，那種開始發掘身邊事物、開始尋找什麼是屬於台灣文化的狀態，反映自我肯定、不要輕忽身邊事物的想法，加上電影故事動人，時代感十分強烈。」

彭季康表示，〈魯冰花〉作曲者陳揚有古典音樂底蘊，「全曲有濃厚的古典音樂色彩，卻又有通俗、朗朗上口的特性，加上姚謙寫的歌詞非常貼合劇情，歌手曾淑勤獨特而中音域的歌聲，這樣的組合非常好，到現在聽，仍是一首很好的歌。」

(中時 )