美盛旗下凱利投資董事暨投資策略師Jeffrey Schulze、美盛旗下凱利投資副總裁暨投資策略分析師Josh Jamner指出，隨著美國經濟在第一季下跌4.8％，目前距離正式宣佈衰退只是時間問題。

美國國家經濟研究局（NBER）將衰退界定為「經濟體系內的經濟活動顯著下跌，並持續數月以上，通常見於實質國內生產總值（GDP）、實質薪資、就業、工業生產和批發零售銷售」。我們相信，目前經濟顯然已符合這些條件。

鑑於全球多國陸續放寬居家限制，投資者開始關注潛在經濟復甦的進程。不過，這些憧憬可能言之過早。具體而言，凱利投資用以確認形成大市持久和堅固底部條件的經濟復甦儀錶板仍然維持整體紅色或衰退訊號。

我們事後才能得知市場是否已經見底，但股票價格反映未來前景樂觀。雖然獲利增長水平走低，但今年稍後以至明年的增長趨勢，依然與疫情前的預期相若。換句話說，許多投資者只是推遲經濟成長的預期，而非在市場短期回吐後改變預期。因此，獲利受壓帶動市場的本益比大幅上升。市場價格反映出經濟狀況將在勞動節與萬聖節之間回復常態。

許多看好後市的投資者均認為，市場正忽略短期弱勢，反而進一步放眼未來。然而，這是一個異常現象。過去紀錄顯示，股市表現更為短視（六個月），其走勢較緊貼未來一季或兩季的獲利及經濟成長。舉例來說，回顧2009年，標普500指數在企業獲利跌至谷底前一個月觸底。

隨著各地重啟經濟，我們相信勞工市場將持續疲弱不振，經濟亦可能出現「氣囊」（air pocket）。這個觀點源於我們相信，眾多小型企業在美國出現疫情之前已經備受壓力。在疫情爆發前，我們用以評估及監測衰退風險可能性的經濟衰退風險儀錶板亮著黃色訊號，企業利潤指標則為紅色。零售、旅遊和休閒等範疇等最受疫情影響企業均大規模裁員，即使許多不太受影響的公司亦裁減員工。

在疫苗或經驗證的病毒療法出現之前，上述情況或會促使消費行為轉變，為經濟增添不利因素。目前，55歲以上人士佔美國本地消費的四成，這個族群較容易感染新冠病毒，亦更有可能留在家中。

此外，中國是全球首個疫後重啟大部份經濟的國家，當地早期數據顯示，消費者仍遠離人群聚集的地方，而且不願面對面交易。

重要的是，即使中國已重啟經濟，但基本上尚未對海外人士開放邊境，生活看來還未回復正常。重啟經濟的挑戰重重，隨著限制放寬，香港和新加坡等地感染個案也出現上升。

最後，我們認為GDP尚未見底。政策官員已經提供重要的流動資金渠道，可在短期提振金融市場和維持經濟活力。然而，隨著經濟重啟，許多依賴人與人之間緊密接觸的業務模式可能仍面對挑戰。

有鑑於此，我們保持警惕，特別是歷史反映熊市一般經歷三個階段：(1)市場急跌，然後(2)超賣帶動市場反彈，接著(3)出現調整期且可能令多空雙方均感到沮喪。

我們相信，經濟開始重啟或許標誌著市場步入最後階段。因此，市場可能於未來數月反覆波動，考驗投資者的決心。中期而言，我們將繼續觀察凱利投資經濟復甦儀錶板，尋求經濟和市場形成堅固底部的跡象。

(工商 )