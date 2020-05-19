一年一度報稅季來臨，因疫情的衝擊讓「免接觸」的行動支付交易升溫，使用台灣Pay報稅免出門，一指即可輕鬆繳納綜所稅，完全不用支付手續費，成功繳納除享有刷卡金回饋，又可參加抽獎，有機會獲得汽車、現金、百貨禮券等多項大獎，超過100名中獎機會。

為持續培養民眾使用行動支付的習慣，8大公股銀行（臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀）共同推出「QR Code共通支付標準」，並持續推出繳稅回饋活動，下載往來銀行的「行動銀行APP」或「台灣行動支付 APP」綁定信用卡，選擇「台灣Pay」，掃瞄稅單上的QRCode，無須輸入任何資料，即可隨時隨地、輕鬆快速又正確的完成繳稅，各銀行前1萬名可獲得100元信用卡刷卡金回饋還可享有分期零利率，讓您更彈性運用資金，詳情請見各銀行官網，在防疫期間以「台灣Pay」繳稅，安全、便利又安心，還可查詢完整繳費紀錄，手機就是您的專屬繳費櫃台及理財小秘書。

除此，只要成功繳納牌照稅、房屋稅、綜所稅還可參加財金公司「輕鬆繳稅，開心抽汽車」活動，有機會抽中市價近80萬元的Honda HR-V Vti-S型汽車及現金10萬元等大獎，共計120名中獎名額，每成功繳納1張稅單就享有1次抽獎機會，成功繳納2張稅單就享有2次抽獎機會，以此類推，中獎獎項、獎品、數量等詳情可見台灣Pay官網。

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