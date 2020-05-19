14名議員同意拖吊費調漲修正案進入小組討論。(蔡依珍攝)

5名議員同意拖吊費調漲修正案進入小組討論。(蔡依珍攝)

桃園汽機車拖吊移置保管作業連年虧損，不但要補貼，也常找不到廠商投標，交通局有意將拖吊費從600提高到800、機車100提高到175元，但卻被藍營議員認為疫情期間找消費者開刀，綠營議員則護航本該違規者付費，與疫情無關，藍綠熱議不斷，最後多數決通過一讀，預估小組討論又將是另一番唇槍舌戰。

交通局指出，現行汽機車決標單價588、98元，和移置費僅12元和2元差價，計入業務跟郵寄成本每年虧損100萬，形成市府預算補貼違規者的怪現象，19日臨時會提出「妨礙交通車輛移置保管自治條例」修正案，研擬汽、機車拖吊費調漲25％及75％，但國民黨議員舒翠玲認為，疫情衝擊，市民生活都不好過，加上撇除部分民眾求方便的違規，根本問題是桃園市的停車空間不足，民眾被迫違停，提議全案退回。

但民進黨議員蔡永芳則認為是「兩碼子事」，移置費六都最低，2015、2016年連續2年研擬調漲卻都闖關失敗，他以八德拖吊場乏人問津、最後市府提供停車場用地當拖吊場才順利發包為例，不漲不行；議員李光達也聲援揶揄拖吊業是虧本生意都在做功德，不敷成本，演變變相苛扣員工薪資。

王浩宇則認為違停是桃園交通事故死傷降不下來的原因之一，桃園拖吊費六都最低，但疫情中是否要一次調漲到位仍有討論空間；無黨籍的議員謝美英則建議攤開所有成本再行討論。

爭論不休下，主席邱奕勝裁示表決，僅市議員舒翠玲、陳萬得、黃婉如、李柏坊、林正峰反對，修正案以14比5通過一讀，明、後兩天進入二讀送工務小組討論，調漲幅度將成焦點，預計周五大會三讀表決，若順利過關預計1個月後就會公布實施。

(中時 )