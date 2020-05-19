金管會主委顧立雄不改律師「賞罰分明」的性格，任期最後一天，一口氣送8家金融機構罰單，合計罰鍰金額高達2580萬元。

今天是顧立雄任內最後一天，明天將轉任國安會秘書長，面對記者、暢談兩年八個月主委的心路歷程結束後，金管會10分鐘後就公布最新裁罰命令，遭罰的金融機構包括台新銀、安泰銀、永豐銀、凱基銀、遠東銀等5家銀行，以及新光、法巴、安達等3家人壽，一口氣送8家金融機構罰單，合計罰鍰金額為2580萬元。

金管會罰鍰可分三部分，台新銀行重罰800萬元最重，理由是辦理客戶以房屋貸款、保單質借資金購買投資型保單業務涉及缺失，金管會根據銀行法第129條第7款規定，重罰800萬元。

第二是開罰法巴、安達人壽2家人壽及安泰、永豐、凱基、遠東4家銀行，主要是上述銀行招攬保戶，透過辦理投資型保單進行借款，再購買新的投資型保單，加上有不當話術招攬保險，依情節輕重，罰鍰60萬元到600萬元不等，其中，最重的是法巴人壽為600萬元。

此外，金管會對新光金控進行一般性業務檢查時，發現新光人壽有違反相關規定，決定開罰新光人壽400萬元。

(中時電子報)