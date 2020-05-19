美國國會參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈爾18日宣布，佛羅里達州共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）將暫時領導參院情報特別委員會（Senate Select Committee on Intelligence）。魯比歐是美國國會中對陸鷹派的代表人物，擔任參議員以來在國會提出了一系列涉及大陸議題的提案，主張對大陸採取強硬立場。

澎湃新聞網19日引據美國《國會山報》報導說，麥康奈爾表示，魯比歐接受其邀請，將接替日前因股票交易醜聞暫時辭職的博爾（Richard Burr），擔任參院情報委員會代理主席。5月14日，博爾決定暫時辭去該委員會主席職務，他因涉嫌在新冠疫情期間透過內部消息拋售自己名下股票而受到美國聯邦調查局（FBI）調查。FBI於13日向博爾出具搜索票，並沒收了他的一支手機。

魯比歐此前是參院情報委員會中的「三號人物」，博爾辭職後他就普遍被視為最有可能的繼任者。如今代理情報委員會主席，盧比歐也晉升所謂的「八人幫」（Gang of Eight），會收到最敏感的機密情報。「八人幫」即國會兩院的兩黨領袖四人，及兩院情報委員會的兩黨正、副主席四人。

麥康奈爾在宣布這一決定時，稱贊魯比歐在外交事務和國家安全領域中的才幹和經驗，並稱其在相關問題上已被證明的領導能力使得做出這一決定更容易。

參院情報委員會是美國參議院中最重要的委員會之一。其主要職責是「監督和對美國政府的情報活動和項目進行持續研究」，「向參議院提交有關此類情報活動和項目的適當立法提案，並向參議院報告，」另外還「對美國的情報活動提供謹慎的立法監督，確保這些活動符合美國憲法和法律。」

魯比歐出生於佛羅里達州第二大城市邁阿密，父母為古巴移民。2010年，在民粹主義和右翼保守派政治團體「茶黨」大力支持下，魯比歐首次當選聯邦參議員。魯比歐在參院除了擔任情報委員會成員，還是參院外交委員會成員，並擔任參院小企業委員會主席。

2015年4月，魯比歐曾加入2016總統大選共和黨候選人的角逐。當時為了阻止川普當選，魯比歐一度成為共和黨內大力支持的對象。但是2016年3月，魯比歐在家鄉佛州輸給川普，隨即宣布退選。

魯比歐為美國國會中對陸鷹派的代表人物，擔任參議員以來在國會提出了一系列涉及大陸議題的提案，主張對大陸採取強硬立場。據《香港經濟新聞》指出，去年香港反修例風波中，魯比歐是《香港人權與民主法案》的主要推手，又於提出《2020年維吾爾人權政策法案》，於14日獲美國參議院通過。

魯比歐也以親台著稱。5月1日，美國國務院國際組織事務局連發7則推文，呼籲讓台灣參與17日至21日舉行的世界衛生大會（WHA），強調「世界抗疫之戰需要台灣」。魯比歐辦公室也發文表示，台灣應因防疫有功受讚許，也應該可以參與影響台灣人民的全球衛生討論。

4月16日，魯比歐率其他多位共和黨成員致函白宮，敦促川普總統與美國盟友，如日本、南韓和歐洲等國家合作，對新冠病毒來源以及世衛組織（WHO）在這場大流行病危機的決策進行公開透明的調查。參議員們的聯名信還敦促總統任命一名高級別特使，領導應對新冠病毒疫情和相關調查的國際協調工作。

4月28日，魯比歐接受美國福斯新聞台訪談時也表示，美國必須讓大陸為這次疫情所造成的影響承擔責任，同時將美國的醫療物資供應鏈遷出大陸。

魯比歐說：「要追究他們（中國）的責任，其一辦法就是做我們無論如何都應該做的事情，那就是改變我們的生產方式，必須降低對他們的依賴。在這場大流行之後，你會看到越來越多的國家將醫療保健產品製造能力和其他產業放在首位。在發生危機、出現短缺現象，或被用來當作潛在的施壓籌碼時，他們將取締和限制這些產品的出口。」

據美國之音報導，魯比歐也談到，如果大陸不將新冠病毒疫情「吹哨人」噤聲，他們也許就能阻止病毒傳播，因此，毫無疑問地，大陸要為他們蓄意隱瞞訊息的行為承擔責任。

「我們必須為新世界做好準備，提高我們自身以及為我們可以依賴的盟友和夥伴的能力。這顯然是中國共產黨要付出的代價，但無論如何我們都必須這麼做，」魯比歐說。

(中時 )