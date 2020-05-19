職場霸凌屢見不鮮，新北市勞工局近年依《職業安全法》抽查職場霸凌預防狀況，超過9成都不合格，今年1月迄今已接獲54件職場霸凌陳情案；勞工局邀集心理師、台灣職安健康連線執行長，成立「預防職場霸凌輔導團」，協助企業落實職場暴力的預防措施，19日起開放申請。

勞工局勞檢處科長紀宏琦表示，根據《職業安全衛生設施規則第324-3條》，企業應預防勞工遭受職場霸凌，包括建立申訴管道、依工作適性調整人力等8項規定；若預防措施未完善，又未按勞工局要求限期改善，最高可處15萬元罰鍰；新北市1月迄今接獲54件檢舉案，經勞檢處檢查，超過8成預防措施不合格。

紀宏琦舉例，從事製造業的阿強（化名）常遭主管言語辱罵，刻意分配較多工作量，導致他日日加班，甚至半夜、周末時不時接到主管情緒電話，同事見風轉舵也跟著排擠，經勞工局勞檢，發現該公司不服《職安法》規定，且複查後仍未改善，依違反《職安法》裁罰3萬元。

勞工局長陳瑞嘉指出，多數業者不熟悉職場霸凌相關規範，新北市成立「預防職場霸凌輔導團」，透過專家學者入場輔導，分享相關經驗，協助企業落實職場暴力的預防措施，因名額有限，歡迎企業踴躍提出申請。

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(中時 )