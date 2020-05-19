近年淡出演藝圈、專心學佛的許純美，日前被好友恬娃曝光下午茶照，睽違多時又受到關注，也回想起當年她頂著獨特妝容說出「偶素上流社會許純美」而爆紅的時期，神明代言人沈嶸也讚她「又純又美」，說學佛又低調捐款的她，善行通過上天考驗，要大家不要訕笑她。

許純美情路坎坷，19歲第一段婚姻僅維持2年，25歲時嫁給富商鄭奇松，生了1子2女，雖然鄭奇松在2001年就過世，然他確實是許純美恩人，據《自由時報》報導，沈嶸觀前世今生，表示鄭奇松是來給許純美報恩的，過去許純美是修行僧，對鄭奇松很照顧，鄭奇松在那一世一直想回報恩情，但兩人當時都是男兒身，於是到這一世才娶她為妻，善加照顧，即便緣分很快就沒了，但留下大筆遺產，也正因為這筆錢，讓許純美晉升上流社會，鄭奇松在因果上對她來說，就是「先天正緣」。

然沈嶸表示，若許純美若持續修行佛法並安分過一生，也是很幸福，但可惜在她一直想體會純真美好的愛情，此乃佛門大忌，然她與兩任丈夫都是還沒愛夠就緣盡幻滅，也才有了之後三段毫無前緣、今生亦無緣的爛桃花，惹得一身腥。

而許純美早年以誇張言行及樣貌走紅，讓人發笑猶如丑角，沈嶸則說這是許純美的「歡笑的布施」，是她對社會的行善方式，而這幾年許純美都匿名捐善款，沈嶸則確認她的靈魂上有「行善」的標記，直言她佛法修行不深，但很樂於行善，這些都幫助她化解在人際與愛情上的不良業力，但也因為這些惡業持續發酵，許純美才會遇人不淑，建議她持續修行佛法，不是只念經迴向，而要悟出其中智慧方可。

(中時電子報)