得獎的「活力媽媽」盧純月（右）及「多力媽媽」林慧君（左）。（林雅惠攝）

高雄市美濃區一對母女檔盧純月、林慧君積極投入學校志工服務，同時獲選「美力媽媽選拔」；母親是「活力媽媽」，女兒則是「多力媽媽」，獲得的獎項不同，高雄市社會局頒獎時，才知道原來這2位得獎人是母女，直呼太驚喜了！

這對創下「美力媽媽」首次同時入選的母女檔，平日熱忱推展學校事務，協助布置圖書閱讀空間，幫忙辦理閱讀推廣活動，支援校園綠美化工作，無私奉獻，熱情參與，展現母愛的美「力」。

一頭俏麗短髮，穿著深藍色衣服的63歲活力媽媽盧純月，陽光般的笑容，展現自信的人生，在花甲年紀，讓自己圓夢，取得高雄師範大學碩士學位，現在更帶著孫子和孫女參加社區大學課程、社區志工等各項服務，充分展現活到老學到老的精神。

37歲的林慧君是多力媽媽的得獎人，同時也是盧純月的大女兒，育有3個孩子的她，平時熱心公益，面對親子教養，也積極參與各項相關研習，空閒之餘還考取了國立屏東大學碩士班，順利拿到學位。

由於受到新冠肺炎疫情影響，高雄市沒有辦理隆重的表揚典禮，但是為了讓獲獎媽媽感受到市政府的重視與體貼，由社會局副局長葉玉如親自將祝賀禮送到獲獎媽媽手中。

(中時 )