台北士林捷運站前廣場，有名年約70多歲婆婆，一年四季、冬冷夏熱都在賣玉蘭花，嬌小身材在人群中格外顯目，有時她累到直接打瞌睡，捲曲身體坐在椅子上，模樣令不少網友看了相當不捨。日前有名網友在地方粉絲團投書，這位駝背婆婆擺攤賣花的真相曝光，令眾人相當感動與不捨。

駝背奶奶一年四季都在士林捷運站賣玉蘭花。(照片/《我是北投人》粉絲團 授權提供)

日前有名網友(16日)在地方粉絲團《我是北投人》投書表示「之前看過有人po文，有關士林捷運站前賣玉蘭花的奶奶，其實已有不少慈善團體、社會局等相關單位前往了解、關懷過，婆婆其實沒有經濟上困難，只是喜歡出來賣東西、接觸人群透透氣。」他更是透露「台灣人真的很有愛心，聽說有人買花會多塞$100，婆婆還會追上去把錢還給對方，要大家別擔心！若下次剛好經過士林站，我們就用行動支持吧！」

網友投書地方粉絲團玉蘭花婆婆賣花真相。(照片/取自《我是北投人》粉絲團)

Po文一出網友紛紛留言表示「看到會很心疼」、「請問大大們奶奶都是幾點賣到幾點?我下班想去買」、「多多幫忙阿嬤買玉蘭花」、「我買了十多年，看了很不捨！」、「婆婆真的很辛苦 每次去買都看到她在打瞌睡 那時都10點多了 很不捨。下次多買點分送朋友。」另有網友表示「還是有壞心人到處檢舉」

根據附近店家透露，玉蘭花婆婆在士林站賣花好多年了，不管夏熱冬冷、颳風還是下雨，也曾低溫時，看她只穿單薄外套，冷得縮在那賣到睡著，看了實在很不捨，有時生意不好，還會被警察前來驅趕。台灣最美的風景是人的善心，如果大家下次經過盡點微薄之力，讓阿婆提早回家吧！

(中時電子報)