台南市長黃偉哲今天在新冠肺炎一級指揮中心第12次會議表示，目前台灣已37天零本土案例，又連續12天境外加本土零確診，這是大家一起努力的結果，「行百里路半九十」，即便已看到曙光，也要穩健、平順地慢慢鬆綁，堅持到最後才能打贏防疫戰。

黃偉哲表示，即便台灣已經到了防疫工作下半場、後半場，但陳時中部長也說期末考還沒考，大家還是要持續努力，把期末考做好，要穩健、平順的鬆綁，對於防疫工作才有辦法確保成效，以免像有些國家鬆綁了又復陽，鬆綁以後又要面對一些新的確診病例，或是面對第二、三波疫情。

他強調，一鬆一緊之間，不但民眾會感到不耐煩，而且也會對政府施政效率感到質疑，更對整個防疫工作是一大負擔，所以，鬆綁是要穩健鬆綁，希望大家能持續努力，堅持到最後，才能夠打贏這場防疫戰爭。

副市長王時思說，現在已進入疫情後階段，大家開始希望可以在政策上放鬆，但還是要求各單位在自己管轄業務範圍維持防疫新生活規則前提下進行，把管理目標收束在高風險場域。尤其，拿下口罩的高風險相對防護措施，若店家及商家能配合，就能往放寬、由實名制往實聯制方向走，以可聯絡到本人為前提，逐步往可吃可執行又能兼顧疫情防守的前提。

王時思說，希望下半年工程招標及活動可在遵循防疫情形下陸續進行，也許舉辦活動態樣與過去未必一樣，除必須遵守基本防疫規則外，也鼓勵大家在活動中把防疫期間受創的個人或業者盡可能串聯，雖沒辦法恢復過去水平，至少先撐過這一段時期。

台南市政府紓困方案截至19日下午4時止，受理案件數總計2萬9370件，核准通過件數為8609件，累積核定金額為9993萬5000元。因應中央政策多變，地方執行困難、中央系統不穩，公所審查不易加上案件態樣複雜，難以通案處理等問題，市府應變作為包括與37區公所建立群組，以即時傳達中央急難紓困政策，並對公所召開擴大急難紓困對象、審核原則說明會，協助加速公所一線同仁審認作業。

(中時 )