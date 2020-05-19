第一銀行公告，提前贖回104年度第2期無擔保主順位金融債券A券1.2億美元與B券1.1億美元。 事實發生日為5月19日，發生緣由為依據第一商業銀行股份有限公司104年度第2期無擔保主順位金融債券發行要點辦理提前贖回。

第一銀行指出，將依發行要點行使提前贖回第一商業銀行104年度第2期無擔保主順位金融債券A券與B券，並將相關細節公告於證交所公開資訊觀測站之「債券訊息市場公告」專區。

(工商 )

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