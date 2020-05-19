第一銀行提前贖回104年度第2期無擔保主順位金融債券A券與B券 18:322020/05/19 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一銀行公告，提前贖回104年度第2期無擔保主順位金融債券A券1.2億美元與B券1.1億美元。 事實發生日為5月19日，發生緣由為依據第一商業銀行股份有限公司104年度第2期無擔保主順位金融債券發行要點辦理提前贖回。 第一銀行指出，將依發行要點行使提前贖回第一商業銀行104年度第2期無擔保主順位金融債券A券與B券，並將相關細節公告於證交所公開資訊觀測站之「債券訊息市場公告」專區。 (工商 ) #提前贖回 #無擔保 #主順位 #第一銀行 #金融債券 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰銀將發行無到期日非累積次順位金融債券40.4億元 18:572020/05/15 財經 飛雅特 尋求63億歐元政府擔保信貸 04:102020/05/18 全球財經 《金融》新台幣2字頭 第一銀：投資美元存款最佳時機 09:432020/05/19 財經 財經熱門新聞 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 美晶片大廠格芯 成都廠正式停業 - 財經 - 工商 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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