（第十五任總統副總統就職紀念金幣，5月20日在台銀分行現場排隊開賣。圖／呂清郎）

中央銀行發行的第十五任總統副總統就職紀念幣，5月20日在台銀分行現場排隊開賣，金幣部份扣除網路申購已出售1,713枚，有8,287枚可在現場排隊購買，根據定價新台幣56,000元，代表只要國際金價每盎司漲到1,900美元，就可小賺新台幣900元，但如果金價飆漲至外銀估計的3,000美元，將大賺新台幣33,850元。

央行發行局局長施遵驊表示，第十五任總統副總統紀念幣網路登記申購線款至5月15日截止，總計完成繳款的金幣數量1,713枚、占登記數3,265枚的52.47％，銀幣2,748枚、占登記數4,204枚的65.37％。代表金幣8,287枚，及銀幣47,252枚，5月20日均在台銀分行採現場排隊購買，每人每次限購一枚金幣及（或）銀幣。他並再次強調，「主要是難得的收藏價值，每隔4年才發行」。

這次總統副總統紀念金幣定價新台幣56,000元，創歷屆以來最高紀錄，主要因國際金價今年持續上漲，發行定價時每盎司已1,700美元，目前更進一步走高至1,736美元。以新台幣收盤價29.95元計算，國際金價如果再續上衝至1,900美元，就可回本並小賺新台幣900元。

黃金分析師指出，根據外銀花旗、美銀美林的最新估計，金價在未來18～24個月，將飆漲至2,000～3,000美元，如果真的衝到3,000美元，屆時第十五任總統副總統紀念金幣將可大賺新台幣33,850元。

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