35歲女星大牙（周宜霈）過去堅持「不婚不生」主義，但她和小7歲的羽球教練男友「阿廖師」穩定交往2年後似乎改變想法，此外也傳出兩人好事已近，記者求證經紀人回應，大牙上週被求婚成功，此外還揪演藝圈數十位好友秘密籌劃求婚儀式，當天阿廖師下跪求婚，讓大牙感動落淚。

小倆口日前在汐止買房同居，阿廖師雖年紀小大牙7歲，但個性成熟穩重，且又能煮飯打掃，又能把大牙照顧好，在兩人的共同好友圈裏獲得很好的人緣。其實早在3月，阿廖師就跟共同好友們一起秘密籌劃求婚儀式，終在女主角大牙不知情的情況下，在上星期在何依霈的店MURA包場，求婚成功。

大牙和小7歲的羽球教練男友阿廖師穩交兩年，兩人將在520登記結婚。（傳軒經紀公司提供）

大牙被小7歲男友阿廖師求婚成功，將在520登記結婚。（傳軒經紀公司提供）

求婚當天包括大牙姐妹淘貝童彤、劉雨柔、黃云歆，演員好友謝承均、曾莞婷、鄭仲茵、亮哲、王宇婕、李易、黃玉榮夫婦、潘逸安夫婦、趙駿亞、王晴、許瀞菱到場見證，此外沒到場的嚴立婷、林佑星、高宇蓁、張書偉、方宥心、林筳諭透過影片送祝福，讓大牙又哭又笑地說，「我要跟社會大眾道歉，我說不婚，堅決不婚，還是不爭氣的手伸出去讓阿廖仔戴戒指了，沒辧法，我們愛彼此」。

大牙（右二）好姐妹們秘密籌劃求婚派對，成功見證姐妹幸福時刻。（傳軒經紀公司提供）

大牙男友阿廖師與共同好友們秘密籌劃求婚儀式，上星期在好友何依霈的店MURA包場求婚成功。（傳軒經紀公司提供）

經紀人證實兩人選在「2020520」登記結婚，原因只是因為好記，深怕兩人忘了結婚紀念日而已。至於目前因應防疫，未規劃公開宴客，因此才舉行私人包場求婚驚喜，希望低調，避免浪費大量社會資源。

(中時 )