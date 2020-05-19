Julie、余皓然等藝人近日錄衛視中文台《一袋女王》，大聊被男人優越感氣死的親身經驗。陽帆過年自告奮勇想要煎牛排，讓Julie初二不用再煮飯，結果弄得整個房子都是油煙，讓老婆差點嚇死，陽帆還要她不要大驚小怪，拿起風扇想把油煙吹散，結果竟然誤觸火災驚爆器，搞到驚動全棟住戶，害得她只能挨家挨戶逐個道歉。

Julie過年除夕、初一煮了4餐，想說初二可以回娘家一起上館子，結果受疫情影響，媽媽決定在家吃，陽帆跟Julie弟弟自告奮勇做西餐給大家吃，她到樓上看劇等吃飯，沒想到廚房從香味變焦味，後來竟充滿白煙，讓她尖叫不已，當時陽帆還要老婆不要大驚小怪，淡定打開窗戶，並運轉家中電風扇。沒想到白煙全往火災警報器吹，整棟警報器忽然響起，「再三分鐘就要自動灑水，有火災。」她只能飛奔至樓下關掉警報器，再逐戶道歉，「兩個肇事男子從頭到尾沒出現，讓我背黑鍋。」

林舒語（左起）、余皓然、Julie分享老公糗事。（衛視中文台提供）

而余皓然表示去年搬家後想增添音響，本來想找專家處理，結果王中平說了一句：「我是學電子的。」便決定自己組裝，沒想到組到拆裝璜、鑽洞，連第四台都看不了，他還是堅持自己來，讓余皓然只好趁他外出忙工作，偷偷找人來處理。

(中時 )