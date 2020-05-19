520總統就職將至，總統府昨（18）日公布部分人事異動，今日下午3時，行政院將公布內閣人事調整結果。中華大學講座教授杜紫宸看完表示，「說穿了，這就是一個不折不扣的『看守內閣』」。

杜紫宸在臉書上發表個人看法，他表示，「蘇貞昌向來是一個有自己主見、主導性強的行政院長，這次由總統留任行政院長，內閣總辭後重新任命，新的內閣名單，副院長、秘書長、七位政務委員、十二位部長，只換了一位：科技部長陳良基；重要的委員會，只換了一位主任委員：陳美伶」。

杜紫宸說看了名單，最多也只是大家換換位子，一位新人都沒有。他問大家說會不會感覺奇怪呢？揭著他提出答案：「這個內閣只有 8 個月壽命，明年2/1立法院開議前，蘇院長的『階段性任務』便結束了」。「不論任期已過半的鄭文燦，或是已任二年副院長的陳其邁，其一必接任下屆閣揆，屆時內閣人事必定大批調整，蘇又何必找些新人來又很快被換掉，當個欠人情的儍仔呢？」杜紫宸一句話突破盲點「說穿了，這就是一個不折不扣的『看守內閣』」。

總統府發言人黃重諺昨宣布，總統府祕書長將由前立法院長蘇嘉全接任，國安會祕書長由金管會主委顧立雄接任，原祕書長李大維轉任海基會董事長、國安局長邱國正留任，行政院發言人谷辣斯轉任總統府發言人。

今日行政院將宣部最後一波人事布局，行政院副院長陳其邁、行政院秘書長李孟諺、行政院副秘書長何佩珊、人事行政總處人事長施能傑、主計總處主計長朱澤民皆續任，新任行政院發言人丁怡銘。

520府院人事名單。

(中時電子報)