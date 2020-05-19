「想贏的感覺」激發義大女籃隊奮勇向前。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

成軍4年，義守大學女籃首次搭上UBA全國賽列車，在上週六擊退中原大學後，提前晉級前８強，創下隊史新猷；從最初球隊僅有5名球員，歷經教練謝玉娟重整球隊、改派校友謝宗宸督軍後，交出好成績，也讓主力球員楊憶玲與洪子茜興奮在大學最後1年留下美好紀錄。

義大女籃球員楊憶玲與洪子茜表示，「當初選擇義守大學，只想快樂打籃球，不要有任何壓力」，沒想到在大學最後1年，竟能拚到全國賽入場券，「這應該算是最特別的畢業禮物」。

在108學年度UBA女籃公開女子組二級複賽中，義大先在5月15日以88比38擊敗國北教大，16日再以74比66險勝中原大學，提前收下晉級8強賽門票，這也是義大女籃成軍4年來，第一次搭上全國賽列車。

高中時已是明星球員的楊憶玲與洪子茜，曾幫小港高中拿下HBL乙級第4名，4年前選擇加入剛成軍的義大女籃隊，其實是想回歸把籃球當興趣的單純想法。

回想當初全隊只有5名球員，直到第3年全隊人數才達到2位數，加上重整球隊，改派校友謝宗宸負責督軍，球隊才逐漸步上正軌。楊憶玲與洪子茜笑說「高中畢業後，已經好久沒這種想贏的感覺！」期待接下來和學妹們能一步步刷新隊史新篇。

(中時 )