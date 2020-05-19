「太慌張，所以才一直跑….！」台南市18日凌晨1時許發生自小客車撞死騎機車黃姓女騎士，肇事盧姓駕駛及2友人當下棄車逃逸，落跑畫面被路過民眾拍下，引發網友群情激憤，盧男今天中午由律師陪同投案，供稱當下太緊張才會棄車逃跑，警方依照過失致死、肇事逃逸罪嫌移送，檢察官以有逃亡之虞為由聲押盧男。

台南市中華西路2段與民生路2段路口這一起自小客車與重機車車禍，造成機車騎士送醫救治仍回天乏術，而案發第一時間，肇事駕駛和車上友人知道疑似撞上人之後，沒有做任何處置，而是棄車逃逸，整段過程都被拍下來，上傳到各大網路社群，引發網友激憤。

盧男今天中午投案，警方出面表示，盧男正職是菜販，當天是跟朋友一起到台南來玩，沒想到在路上發生這起死亡車禍，供稱車輛是向女性友人借來，沿著中華西路由南往北，遇警攔檢拒檢後，駕車逃逸還在中華西路和安平路口闖紅燈，撞上騎機車的40歲黃姓婦人後，盧棄車逃逸，友人方姓男子和方妻也跟著一起跑離現場。盧男聲稱，當下知道有撞到機車，正因為如此才會嚇得落荒而逃。至於是否酒駕，也因為已經時隔太久，仍待進一步釐清。

由於車上起獲20多公克毒品咖啡包，經查盧男也是藥頭，平常就在高雄和台南地區活動。台南市警二分局偵查隊及海安派出所案發後隨即成立專案小組查緝，過程中也發現，盧男事發後刻意將白上衣換成黑色，不過，終究自知難逃法網，盧男今天中午12時許至警二分局投案。

台南市政府警察局第二分局副分局長顏水波表示，33歲盧男中午在律師陪同下，主動到警局投案，盧男向警方表示，當時知道撞上一輛機車，但因太害怕，雖被路過機車騎士勸阻，仍當下只想趕快離開現場。盧男下午被警方帶出警局，準備移送台南地檢署時，面對在場媒體詢問「為什麼要逃」、「要不要向死者家屬道歉」，從頭到尾都沒開口，全案依肇事逃逸及過失致人於死罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時 )