因應梅雨鋒面來襲，屢次在國內重大天然災難中身先士卒，前進最危險地區搜救的陸軍特戰指揮部，為防止新北及中部山區可能因連日降雨發生災害，精銳的特戰部隊已於今(19日)完成救災整備，計派遣預置兵力25組156員前推至偏遠的18處山區責任區待命救災，以因應突發災變，確保民眾生命財產安全。

嚴防梅雨勢釀災，特戰指揮部預先指派125名特戰勇士前進偏遠土石流潛在山區待命。(特戰指揮部提供)

為防止豪雨帶來災害，特戰部隊將視雨勢進駐新北、桃竹苗、中投及嘉義山區等土石流潛勢區，特戰指揮部表示，各類救災裝備、機具與車輛均完成檢整，將推進至大同、南澳、烏來、尖石、五峰、介壽、羅浮里、和平、泰安、國姓、仁愛、信義、鹿谷、竹山、竹崎、阿里山及梅山等新北、桃竹苗、中投、嘉義山區鄰近公所或學校，隨時運用戰術繩索及戰傷救護等專長協助居民災防與撤離。

嚴防梅雨勢釀災，特戰指揮部預先指派125名特戰勇士前進偏遠土石流潛在山區待命。(特戰指揮部提供)

特戰指揮部指出，本部貫徹「超前部署、預置兵力、隨時防救」政策指導，目前已完成編組，並派遣預置兵力執行災害防救任務，當災害發生時，可立即投入災害防救，擔當國人最堅實後盾。

(中時電子報)