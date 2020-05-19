彰化家扶中心號召愛心店家與志工，4月起利用周末假日在市場裡擺攤義賣農產和各式小吃糕餅，5場次義賣活動總計已賣得30多萬元。（彰化家扶提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情重創全球經濟，景氣何時復甦仍是未知數，政府忙著為勞工、弱勢民眾和中小企業紓困，長年擔負起照顧弱勢族群重任的社福團體，卻恐將成為紓困的漏網之魚，社福團體除了自立自強，相關單位也應積極正視，亟思解救之道。

彰化縣政府社會處長王蘭心指出，感謝社福界長期幫忙政府照顧弱勢，現有委辦承接業務都會繼續，不讓社福機構斷炊，也已著手研擬「社福單位紓困計畫」，導入捐助款項，規劃行銷宣傳方案、各種市集，藉以增加小額財源收入。

有社福界人士指出，沒有不景氣、只有不爭氣，全球性疫情影響，景氣何時反轉很難說，社福機構要做好樽節開支、縮衣節食的準備，顧好本業，暫時縮減非主要服務業務，努力開源節流才能撐下去。

彰化家扶中心4月起號召愛心店家、志工假日前往市場擺攤義賣，衝刺小額捐款量。主任王震光說，今年1至3月捐款比往年同期銳減384萬多元，志工們趁假日到市場擺攤，由愛心店家提供農產、飲料糕餅小吃等義賣，5波義賣下來總計賣得30多萬元，4月單月募款比去年4月僅短少50萬元左右，顯見策略奏效，小兵立大功。

弘道老人福利基金會彰化服務處，今年1至4月募款缺口達到160萬元，其中以2月份最嚴峻，募款比往年同期足足掉了85％。因防疫考量，已陸續停辦健走與母親節、端午節等大型節慶活動，盡量節省支出；考量民眾消費緊縮，弘道已結合社群平台線上支付、線上捐款等通路，鼓勵各界小額捐款繼續支持助老服務。

華山基金會彰化縣站長黃玉芬說，年初至今停辦10多場募款活動，影響勸募情形，但孤老服務未曾中斷，經費吃緊，呼籲民眾多支持端午關懷禮募集活動。

另外，彰化縣喜樂保育院、慈生仁愛院等長期照護身心障礙者的機構，募款狀況也都比往年下降4至5成，影響層面持續擴大；面對一連數月入不敷出的虧損，只能咬牙「吃老本」苦撐。

收容130多名身障院生的慈生仁愛院，為訓練身障兒自立成立庇護工場「老居工坊」，販售簡餐和烘焙糕餅，受疫情影響，4個月來曾有連續數日營業額掛零紀錄，單日最高也不超過1千元。院長楊文玉說，慈生主要靠董事會和固定善心人士捐助，鮮少對外募款，缺口暫由董事會補足，只能祈禱疫情早日過去。

(中時 )