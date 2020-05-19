針對美國總統川普警告世衛組織(WHO)要在30天內做出重大實質性改革、停止依賴中國大陸，否則將永久斷絕金援的說法，大陸外交部發言人趙立堅回應稱，世衛組織會員國繳納會費應盡的義務，拿中國大陸來推卸責任、討價還價，是「打錯了算盤，找錯了對象」。

據《環球網》報導，在19日的大陸外交部例行記者會上有媒體提問說，川普在推特上公佈寫給世衛組織總幹事譚德賽的一封公開信，威脅如果世衛組織在30天內不做出「重大實質性改革」，停止依賴中國，美國將永久停止向世衛組織提供資金，並考慮退出世衛組織。中方對此有何回應？

外交部發言趙立堅表示，「關於中方新冠肺炎疫情防控工作，我們已經以時間線的方式多次對外詳細介紹了有關情況，世衛組織也就美方指控中的一些明顯事實錯誤進行了澄清。美國領導人上述公開信充滿著暗示、也許、可能等表述，試圖以這種似是而非的方式誤導公眾，達到污蔑抹黑中方防控努力、推卸美方自身防控不力的目的，這是徒勞的。」

趙立堅還說，「世衛組織會員國繳納會費的比例和標準是由會員國共同確定的，不是美國一家能說了算的。及時、足額繳納會費是美國作為世衛組織成員國應盡的義務，而不是可以討價還價的。美國任意對國際組織斷供、減資的行為是單邊主義行徑，違反自身國際義務。”趙立堅說，美國拿中國說事，在履行應向世衛組織承擔的國際義務問題上推卸責任、討價還價，是打錯了算盤，找錯了對象。」

趙立堅補充說，當前新冠肺炎疫情仍在美國國內和世界許多地方擴散蔓延，當務之急是團結合作、挽救生命、恢復經濟，我們奉勸美方少數政客停止甩鍋推責，與國際社會加強合作，共同戰勝疫情。

(中時電子報)