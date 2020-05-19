NBA傳奇球星麥克喬登(Michael Jordan)的紀錄片《最後一舞》(The Last Dance)播出後收視告捷，同時再度炒熱人氣，喬登個人相關商品熱賣，蘇富比日前網拍Air Jordan實戰球鞋甚至拍出56萬美元(近1,700萬台幣)新天價，足證喬登牌商品為當前市場當紅炸子雞。

投資專家指出，如果喬登是一檔股票，其投資評等必然獲得市場分析師評為買進。

《最後一舞》在ESPN與網飛(Netflix)播出後，與這位手握6枚NBA總冠軍戒指球星的相關商品買氣全都飆升，並創下歷史新高。

蘇富比週日進行的一場線上拍賣，喬登親筆簽名的一雙Air Jordan第一代實戰球鞋吸引買家競標，最後得標價高達56萬美元，改寫球鞋拍賣的天價紀錄，競標買家年齡最低只有19歲。

蘇富比電商發展部主管華奇特(Brahm Wachter)表示，「商品打從開拍，各路買家就踴躍出價，尤其在最後一個小時，價格漲超過一倍，不僅證明喬登為享譽全球的籃球巨星外，同時凸顯球鞋的收藏唯全球性且不斷成長的市場。」

喬登人氣再度爆紅也讓StockX等商家間接受惠，這家總部位於底特律的次級球鞋交易網站自《最後一舞》播出後，一雙Air Jordan第一代籃球鞋在該網站的平均售價為7,123美元。

StockX資深經濟學家安霍恩(Jesse Einhorn)指出，喬登紀錄片未播出前，公司自2017年以來都沒有該款球鞋的交易紀錄，當年最後一筆的轉賣價是3,000美元，因此若以最近的買賣價格推算，該款球鞋短短幾年轉售行情已飆漲逾100％。

StockX表示，過去這一個月來，該公司網站喬登牌球鞋的業績跳增38％，更重要的是，還吸引球迷到訪公司的網站。

NPD球鞋分析師鮑爾(Matt Powell)認為，最近因疫情關係整體零售市場銷售慘淡，但耐吉的喬登系列球鞋相較於整體市況表現相對抗跌。不過，耐吉拒絕透露其喬登系列商品的銷售數據。

(工商 )