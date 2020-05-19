衛福部長陳時中19日率國家防疫團隊之政委吳政忠、台大副校長張上淳等人訪察聯合生物製藥(6471)，了解UBI/聯亞集團所開發的新冠疫苗開發進度，及擬作為委託生產基地聯生藥的生產產能。

聯亞藥業營運長彭文君表示，在新冠疫情中，全力鏈結整合集團內技術及資源，並執行三主軸研發工作(快篩試劑、疫苗及治療藥物)來對抗新冠病毒。目前快篩試劑部分已在美國超過10個州或城市使用。

疫苗方面，研發團隊在動物試驗中取得顯著成果，已證實可產生高效價且具保護力的中和性抗體，與目前市場上其他開發中疫苗相比，是具潛力的疫苗。目前結合聯生藥委託研發製造生產(CDMO)生產能量，規劃出在較短的時間內，推動產品上市的開發計畫。

聯生藥林淑菁執行長強調，聯生藥累積多年蛋白質藥品的開發經驗，並取得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核發的藥品優良製造證明書（Manufacturing License）後，於開發自有產品之餘，將開展第二項事業，全力衝刺CDMO服務。因應疫苗開發，並配合其時效需求，已規劃出從細胞株到GMP生產於6-8個月內完成專案，希望盡早讓產品進入市場。

(工商 )