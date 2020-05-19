台北港貨櫃碼頭公司海運快遞貨物專區18日上午舉行揭牌儀式，由該公司董事長張衍義主持，關貿網路公司總經理張陸生表示，台北港貨櫃碼頭公司為了建置我國內標竿的海運快遞專區，挹注了最佳最大的資源，所投入的資本也是最多的，更是全國首屈一指唯一一家建置有異地備援機房的海運快遞專區業者，能有效確保服務不中斷。

台北港貨櫃碼頭公司海運快遞貨物專區採用國際級的設備，先進的資訊系統，配置高效能X光機、同步顯示器以及動態過磅系統，能有效協助海關加速貨物通關審核及貨物內容與性質的判定。

財政部關務署基隆關關務長楊崇悟於會中也表示，台北港貨櫃碼頭公司海運快遞貨物專區為一個全新的海運快遞示範專區，他並期許國內其他已營運或申請中的海運快遞專區業者，能以台北港貨櫃碼頭海運快遞專區的建置標準為典範，共同為提升與改善我國海運快遞專區的服務品質與效率一起攜手努力。

(工商 )