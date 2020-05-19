隨著新臺幣兌美元逐漸走升，正是投資美元存款的最佳時機。第一銀行自2020年5月18日起至12月31日止，以新臺幣結購美金存入iLEO數位帳戶，匯率優惠0.035元，現買現省。

另自6月1日起至12月31日止，每日iLEO數位帳戶活存餘額3,000美元(含)內，活存利率享6個月定存牌告固定利率。以5月15日美元活存牌告利率0.05％，美元6個月定存牌告固定利率0.45％，利息變成9倍。

舉例來說，理財達人小粉獅時常關注財經新聞，得知近期新臺幣升值及第一銀行美元活存夠給利專案。聰明的他，便從5月18日開始分批買入共3,000美元，存入iLEO數位存款帳戶，平均成交匯率29.885元，優惠匯率為29.850元，馬上省下新臺幣105元，決定到星巴克買杯咖啡犒賞自己的精打細算；年底時，9倍活存利息(約新臺幣203元)再入帳，又可以吃份星巴克早餐，開啟美好的一天。

第一銀行提醒，如因市場外幣利、匯率有劇烈波動，本活動將隨時變更或終止。如有外幣優惠活存最低承作金額、承作上限或期限等條件上選擇之疑義，可逕至鄰近分行詢問第一銀行外匯人員，獲得最佳的投資建議。相關活動詳情可上第一銀行官方網站查詢。

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