瑞基股票自5/20起預收款券 18:412020/05/19 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（19）日表示，瑞基股票（4171）自5月20日起預收款券並且每二十分鐘撮合一次。 瑞基股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自5月20日起10個營業日（到6月2日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #瑞基 #櫃買中心 #營業日 #預收款券 #分鐘撮合一次 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫股行情再起？專家：實質營收為重 04:102020/05/15 證券．權證 《店頭市場》4股1債今起預收款券 08:192020/05/15 財經 東洋環球晶中美晶 線上登場 04:102020/05/18 證券．權證 駿吉等三檔 恢復原融資比率 04:102020/05/18 證券．權證 《證交所》新前端委託電腦主機 集中、櫃買先後上線 11:082020/05/18 財經 首場櫃買業績發表會今線上直播 東洋、環球晶、中美晶秀業績 11:522020/05/18 財經 營邦、泰博、泰博三轉換債 5/19起預收款券 18:202020/05/18 財經 近六成上櫃公司Q1獲利 40家EPS逾2元 20:212020/05/18 財經 1分鐘讀財經》台積電光環盡失？外資狂倒貨 持股創8年低 08:152020/05/19 財經 《店頭市場》營邦、泰博 19日起預收款券 09:092020/05/19 財經 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 投資大師：聯準會難撐太久 美股債將承受重壓 - 財經 第三季度又有3兆國債來襲 聯準會快頂不住了！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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