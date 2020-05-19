交通部觀光局19日傍晚宣布，將持續暫停「旅行業組團赴國外旅遊」，以及「接待來臺觀光團體入境」，禁令將延長一個月，直至6月30日。

觀光局表示，由於中央流行疫情指揮中心昨(18)日表示，全球累計4百多萬例確診，分布於187個國家/地區。考量目前國際疫情仍屬嚴峻，有關國際觀光旅遊及邊境管制，觀光局配合指揮中心防疫措施，延長前述禁令。

觀光局指出，相關旅客參團赴國外旅遊解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)規定辦理。後續將視疫情發展，適時調整公告事宜。

另外，觀光局表示，參團旅客取消6月30日以後之國外旅遊行程，其解約退費處理原則，以旅客取消時疫情指揮中心公布之國際疫情及建議等級辦理，並請旅行業者以「對旅客有利者」為優先考量適用。

1. 第一級注意(Watch)，民眾應遵守當地的一般預防措施：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第13點(國外旅遊定型化契約第13條)規定。

2. 第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15點(國外旅遊定型化契約第15條)規定。

3. 第三級警告(Warning)，民眾避免至當地所有非必要旅遊：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)規定。

觀光局提到，旅客與旅行社間如因疫情影響取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料先向中華民國旅行業品質保障協會申訴調處，若調處不成，後續可再向觀光局申訴處理。

(工商 )