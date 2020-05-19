凱渥金鐘視帝李銘順在《做工的人》中演活為錢痴狂的工人「阿祈」，劇情隨著鱷魚的跳樓，到噗嚨共賣甕吃鱉的發財夢再度落空、賣地契到言語重傷戲裡老婆美鳳，成功演活「老婆公敵」，除了掀起網友熱烈討論，李銘順笑說也怕老婆范文芳入戲太深，真的把他當阿祈趕出家門。在疫情期間，他在新加坡6月1日前都不能出門，李銘順有更多時間陪伴老婆和小孩，每天都在「做工」做煮飯工。

李銘順在疫情期間多陪伴兒子。（凱渥提供）

老婆范文芳與李銘順料理美味大閘蟹。（凱渥提供）

擁有好廚藝的天份，李銘順常常上網自己研究食譜並變化出多道料理，范文芳非常捧場每一道都愛吃，讓他更開心大展手藝，享受全家在家快樂吃飯。自己也陪伴兒子一起整理小花園，買玩具一起組裝。儘管疫情讓生活模式改變，家變得更緊密，他笑說還好老婆人很好，不會像美鳳那樣愛碎碎念，不然會跟阿祈一樣好有壓力，但阿祈很愛老婆跟家人，這股凝聚力是最值得表揚的。

李銘順秀手藝，親自料理鐵板燒魚。（凱渥提供）

李銘順表示，從接到劇本一看到阿祈這個角色，就被他的「太天真」深深吸引，天馬行空任何鬼點子都能想到，這是一種天分，笑說從來都沒有想到開廟可以賺錢，劇本真的有太多出「祈」不意的內容讓人會心一笑。

李銘順回憶剛入演藝圈時，自己在很多方面處於劣勢，語言不好，對表演不懂更不會去表達，連短短的訪問都不知道該怎麼講。當時就是發揮劇中鱷魚緊咬不放的精神，為了夢想一頭栽進去，努力不懈，死都不放掉，好幾年都是這樣持續奮鬥著，更笑說自己也常常在發白日夢，夢能接到很好的角色，現在《做工的人》讓他實現了白日夢。

為了詮釋阿祈的樂天個性，李銘順先把自己吃胖、短時間內學會不是母語的台語，此外最大的難度是情緒的拿捏，李銘順說「在扮演一個角色之前，對角色了解多細膩就能表現的越到位，最重要的就是真誠」，再加上工人的服裝不在意搭配，寬鬆的衣服配一雙拖鞋，到哪裡都能輕鬆坐臥，讓他在拍攝中很舒服自在，使他產生源源不絕的表演靈感。

李銘順分享劇中演員都好合拍，大家都不會去計較誰的戲分多寡，每天都在歡樂的氛圍下收工，2個月的拍攝時間就一下子過去了，他輕嘆美好的時光總是過得特別快，捨不得跟導演說「怎麼只有6集，可以拍多一點嗎？」《做工的人》每周日晚上9點在HBO播出。

(中時 )