澳洲女星薩瑪拉威明（Samara Weaving）從出道以來因長相酷似而不斷被拿來與「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）相比，大部分人或許會以為她對這樣的比較已經感到厭倦，不過近期接受雜誌《時尚泉》（InStyle）專訪的薩瑪拉威明表示：「我一點也不厭煩，她超美的，讓它們繼續比較吧！」

薩瑪拉威明在專訪中還提到，她是一個極度害羞的小孩，被診斷出患有廣泛性焦慮症，因此表演對她來說其實是一種因應機制。她在演出時不必擔心受到批判，就算受到批判也是針對角色而不是她自己。另外薩瑪拉威明也分享了在國家影評人協會獎上遇到偶像史提夫卡爾的趣事：她對他做出古怪的表情，漲紅了臉像被蜜蜂螫了一般，沒想到他竟然模仿了她的表情做回應，讓她覺得非常友善。

薩瑪拉威明在新片《雙面遊戲》飾演一位被黑幫槍殺身亡的女子，沒想到卻奇蹟似地復活，還成為演出電影女主角的好萊塢女星。她在片中數度上演火辣露點激情床戲，為戲獻出從影以來最大尺度演出。除了新作《雙面遊戲》外，另外參演的派拉蒙影業鉅作《特種部隊：蛇眼之戰》也已拍攝完成進行後製，此外她主演的Netflix影集《好萊塢》也甫於5月上線。

《雙面遊戲》除了薩瑪拉威明外，另有《白烏鴉：紐瑞耶夫傳奇》查克艾弗瑞（Zach Avery）、《駭客軍團》卡莉查肯（Carly Chaikin）、金球視帝布萊恩考克斯（Brian Cox）、《縮小人生》烏多基爾（Udo Kier）等眾多實力派演員參與助陣。被評論譽為媲美影史名片《迷魂記》、《後窗》的《雙面遊戲》劇情翻轉燒腦，將於5月22日全台驚悚上映。

(中時 )