台北市立萬芳高中教師甄選惹議，北市教育局在13、18日派員到校進行調查，今公布調查結果，發現校方辦理地理科教師甄選程序確有諸多疏失，包含教務處未收取委員個人評分表、成績計算有誤、評分表成績修改處未核章或簽名、低於評分標準者未加註清楚理由、未設定評分向度、 試務工作未結束前試教與口試委員有程序以外之接觸等。

北市教育局表示，針對6項缺失，且依規定，口試、試教委員彼此不能接觸，但萬芳教甄過程，雙方委員竟然講過話，顯然影響到評分的客觀與公正性，教育局基於主管機關立場，將予以糾正， 並會請學校儘速重新召開教評會進行審議，將於後續檢討校長劉葳蕤等人的行政責任。

教育局重申，按照教師法、高級中等以學校教師評審委員會設置辦法、公立高級中等以下學校教師甄選作業要點及台北市立高級中等以下學校教師甄選作業要點，學校教師甄選開缺、名額及審查等，均屬學校教評會權責，但教育局查核此次教師甄選程序確有疏失，依法予以監督及糾正。

至於是否重辦地理科教甄？教育局表示，僅能要求教評會重開，討論因應方案，重辦甄選確實是一個方案，但不能幫學校決定。

(中時 )