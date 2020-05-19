受極端氣候影響，蓮霧裂果率逐年增高，佳冬農會為照顧農民、減少經濟損失，近年積極開發果乾、果粒醬、果露等加工品，而今年銷售狀況雖受新冠肺炎影響不如以往，但農會仍不放棄找通路。（謝佳潾攝）

受極端氣候影響，蓮霧裂果率逐年增高，佳冬農會為照顧農民、減少經濟損失，近年積極開發果乾、果粒醬、果露等加工品，而今年銷售狀況雖受新冠肺炎影響不如以往，但農會仍不放棄找通路，近日還特製「透紅佳人520祝福餐盒」要送給一線抗疫醫護人員兼推廣。

佳冬農會指出，2001年農會推出「透紅佳人」蓮霧品牌後，從果農供貨中精挑細選出的蓮霧備受好評，訂單年年成長，但近年因受氣候影響，裂果問題愈發嚴重，有時甚至高達5成，因此決定透過加工替裂果找新出路，畢竟裂果並非難吃，只是賣像不好。

4年前農會開始研發蓮霧加工品，而首個產品是標榜零添加物的純天然果乾，總幹事林淑玲說，消費者對蓮霧的印象就是要吃鮮果，所以賣果乾對他們來說是一大挑戰，幸好成績還不錯，機場的銷售業績更是逐年增加2、3成，也因而促進果粒醬與果露的問世。

「不是產季也能吃到天然水果！」林淑玲強調，消費者對鮮果印象仍占多數，所以唯有積極拓展加工商品市場、傳達「水果新吃法」才能確實解決裂果問題，不過今年因疫情影響，銷售通路受到嚴重阻礙，不過也在逆境中找到生存之道。

她說，佳冬農會特製180份「透紅佳人520祝福餐盒」要在20日送給站在第一線抗疫的台大醫院醫護人員，餐盒內的麵包、氣泡水、巧克力與餅乾都是用佳冬蓮霧加工製成，除藉此感謝抗疫人員辛勞外，也盼蓮霧加工品被看見。

(中時 )