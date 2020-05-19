北市聯醫藥劑部主任陳立奇，利用委外辦理4件社區整合式長照藥事服務計畫的勞務採購案，主導不實發包、驗收及經費核銷，導致計畫補助經費，有近半數款項均流向由他擔任董事並對財務實質掌控的基金會帳戶，核有重大違失，監委仉桂美、王美玉今提案彈劾陳立奇，以12比0全數通過，移送公懲會審理。

監委仉桂美、王美玉調查發現，台北市立聯合醫院藥劑部主任陳立奇，在2015年至2016年間，對於藥劑部辦理的「藥劑部104年度社區整合式長照藥事服務計畫」等4件勞務採購案，明知計畫中「藥事訪視」或「送藥到宅」等履約行為，並非由得標廠商執行，而是由該院所屬各院區藥師，依陳立奇指示負責執行。

監委表示，陳立奇卻再指示同仁協力完成各採購案所要求的各項驗收資料，包括統計分析、成果發表記者會及宣導廣告，以權充驗收資料，再由他授權藥品管理組組主任辦理相關採購案驗收。

監委指出，陳立奇並授意財團法人顏焜熒文教基金會的執行長蕭宏緯，協助開立或蒐集諸多不實的憑證單據，供得標廠商辦理經費核銷之用，導致4件採購案的總計經費300餘萬元中，有高達152萬3000元等近半數款項均流向該基金會帳戶，與各該採購案需求說明的經費編列，均是以支付實際執行訪視之藥師訪視費為大宗，顯有不符。

監委說，另外陳立奇為建置相關資訊系統，以便順利執行上開長照藥事服務計畫，竟未依政府採購法所定程序辦理，即私下口頭委請廠商開發建置，損及機關及廠商權益，均核有重大違失。

(中時 )