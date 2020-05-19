台中市青年議會在台中市長盧秀燕上任後轉型為青年事務諮詢委員會，設置教育文化、青年發展、青年樂活及公共參與等4個議題小組，台中市議員張廖乃綸在市議會定期大會業務質詢中，關切市府推動青年發展相關業務及青年諮詢委員所關切的議題。

市議員張廖乃綸詢問負責青年發展業務的勞工局至今開過幾次會議？彙整了什麼青年議題？勞工局長吳威志說，原則上每三個月召開一次會議，至今已經開過三次會議，原本5月還要舉辦營隊活動，但受新冠肺炎疫情影響而延後辦理。

吳威志指出，青年委員關切多項議題，包括設立一站式青創平台部分，市府已經在社會創新實驗基地７樓，設立青年一站式創業服務站。其次是推動青年參與長照產業，勞工局在山海屯區各據點結合長照訓練單位，開辦照顧服務員訓練，只要考上證照還可獲得５千元獎勵。

針對青年從事外送人員的投保保障，目前已經輔導一百多名青年加入職業工會，至於青年委員建議辦理暑期青創培訓營隊，勞工局也已經規劃在８月陸續開辦。

市議員張廖乃綸強調，勞工局講得落落長，但外界似乎不清楚，甚至誤解市府都沒做事，張廖乃綸建議市府應該多宣傳，針對青年朋友最關注的就業、創業問題多用心，並建議台中市政府在各單位分工處理青年議題後，最後由研考會統籌整合，建立單一的對話窗口，讓青年朋友與市府的溝通更直接順利。

(中時 )