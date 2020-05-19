交通部觀光局今日表示，配合防疫，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境至6月30日。

國內疫情已獲控制，指揮中心昨表示，截至目前累計440例確診，全球累計4百多萬例確診，分布於187個國家/地區。考量目前國際疫情仍屬嚴峻，有關國際觀光旅遊及邊境管制，交通部觀光局配合指揮中心防疫措施辦理，為有效防疫及衡酌疫情發展，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來臺觀光團體入境至6月30日。

(中時 )