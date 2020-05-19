國際疫情嚴峻 出團禁令再延長至6月底 18:442020/05/19 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部觀光局將旅行業組團出國旅遊及接待來台觀光團體入境的禁令延至6月底。（資料照，何書青攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部觀光局今日表示，配合防疫，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境至6月30日。 國內疫情已獲控制，指揮中心昨表示，截至目前累計440例確診，全球累計4百多萬例確診，分布於187個國家/地區。考量目前國際疫情仍屬嚴峻，有關國際觀光旅遊及邊境管制，交通部觀光局配合指揮中心防疫措施辦理，為有效防疫及衡酌疫情發展，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來臺觀光團體入境至6月30日。 (中時 ) #國際疫情 #嚴峻 #交通部觀光局 #持續 #暫停 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免球賽太長 中職決定加快比賽節奏 16:392020/05/15 體育 國台辦主任劉結一：台海形勢嚴峻 台胞受無端刁難 21:492020/05/15 兩岸 致新 接單持續轉強 04:102020/05/17 證券．權證 聯強杜書伍：2020年挑戰嚴峻… 3C成長永遠高於經濟成長 04:102020/05/18 財經要聞 《金融》外資5月來賣超逾千億 股匯續震盪整理 09:262020/05/18 財經 《產業》霧峰打造生態植物園區 林佳龍：全力支持 15:572020/05/18 財經 致災梅雨籠罩台！雨最劇烈3天出爐 這裡最慘 08:242020/05/19 生活 《國際經濟》日財長：本季度經濟仍嚴峻 12:162020/05/19 財經 指揮中心何時降級？陳時中：等國際疫情減緩 14:222020/05/19 生活 傳監管施壓 Zoom暫停大陸個人用戶註冊 15:452020/05/19 財經 生活熱門新聞 前長榮空姐嗆在機師餐加料！郭芷嫣親揭官司結果 - 生活 飛蟻屍海淹沒地板 照片曝光...8千人看傻喊扯 - 生活 致災梅雨籠罩台！雨最劇烈3天出爐 這裡最慘 - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 蛋吃多不會膽固醇過高 醫：這4種人例外 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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